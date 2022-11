Ukraine: à Bakhmout avec un bataillon de volontaires étrangers, unis pour la liberté

Reportage

À Bakhmout, pour se battre contre les forces russes, l’armée ukrainienne obtient des renseignements grâce à des unités de volontaires qui font du repérage sur la ligne de front. RFI a rencontré un bataillon de volontaires venus de l’étranger pour prêter main forte aux combats.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Konstantinovka, Clea Broadhurst

Dans une maison dont les fenêtres ont été couvertes, des soldats volontaires se préparent. « La liberté a un prix », souligne Shar, 28 ans. Il a dû fuir la Crimée en 2015 après avoir été accusé de trahison. Il se bat aujourd’hui pour la liberté, contre la Russie. « On se bat pour notre liberté, avec des gens qui sont proches de nous, qui pensent comme nous, qui ont le même désir de liberté, explique-t-il. Nous voulons la liberté pour le peuple ukrainien, pour la Crimée, pour les Tchétchènes. Nous sommes unis et nous n’avons qu’un but final, nous y parviendrons. »

Maga, le sous-commandant tchétchène. © RFI/Clea Broadhurst

Maga, son commandant, est un enfant des guerres de Tchétchénie. « J'ai grandi dans la guerre, c'est déjà dans les gènes de mon peuple de se battre pour la liberté, estime-t-il. Et on espère que ma génération mettra fin à cette guerre. »

► À lire aussi : [PHOTOS] À Bakhmut, dans le Donbass, les habitants, déterminés, endurent des bombardements incessants

« C'est la même propagande »

Cette guerre contre la Russie, il la mène depuis 2016 aux côtés des Ukrainiens. Avec l’espoir qu’un jour Kiev leur rende la pareille. Même combat face au même ennemi. « C'était la même propagande quand il y avait la guerre en Tchétchénie, rappelle Maga : on disait que les Tchétchènes étaient des terroristes, des radicaux, qu'ils mangeaient les enfants ! D'abord, c'était nous qui mangions des enfants russes, et après ça a été les Ukrainiens. Cette propagande n'a pas changé du tout. »

Appelés par l’armée ukrainienne en renfort, ils foncent vers la ligne de front.

► À lire aussi : Ukraine: à Izioum, après les missiles, l'hiver

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne