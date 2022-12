Des lettres piégées interceptées en Espagne, l’Ukraine et le Premier ministre Pedro Sanchez visés

Le ministère de l’Intérieur espagnol a révélé ce jeudi qu’une lettre piégée destinée au Premier ministre Pedro Sanchez avait été interceptée la semaine dernière. Mercredi, un autre pli a fait un blessé léger à l’ambassade d’Ukraine. Trois lettres similaires ont été interceptées ces derniers jours.

Au lendemain de l’explosion d’une lettre piégée dans l’ambassade d’Ukraine en Espagne, les autorités ont annoncé jeudi 1er décembre qu’une lettre aux caractéristiques similaires avait été envoyée la semaine dernière au Premier ministre Pedro Sanchez. Une révélation qui fait suite à l’interception de deux lettres « suspectes » ce jeudi au ministère de la Défense et dans une importante base militaire près de Madrid. Les mesures de sécurité dans les administrations publiques et les ambassades sont renforcées.

Des courriers ciblant le gouvernement et la Défense

Selon le communiqué du ministère de l’Intérieur, une « enveloppe contenant du matériel pyrotechnique » et adressée « au président du gouvernement Pedro Sanchez » a été « détectée et neutralisée par les services de sécurité de la Présidence du gouvernement » le 24 novembre. Les autorités précisent également avoir saisi et désamorcé une autre lettre destinée à la ministre de la Défense jeudi matin.

Ces déclarations interviennent à la suite à la détection d’un troisième pli ce jeudi par les systèmes de sécurité de la base aérienne de Torrejón de Ardoz, à proximité de Madrid. Cette base est utilisée notamment pour les déplacements en avion officiel des membres du gouvernement espagnol. Les autorités ont mobilisé des effectifs de la Police nationale et de la Garde civile « pour sécuriser la zone ». Le ministère de l’Intérieur indique également que « les enquêteurs de la police analysent cette enveloppe qui était adressée au Centre des satellites. »

Un blessé léger à l’ambassade d’Ukraine mercredi

Mercredi 30 novembre, deux lettres piégées avaient déjà fait parler d’elles. La première, destinée à l’ambassadeur d’Ukraine en Espagne, a explosé au sein de l’ambassade à Madrid, blessant légèrement le chargé de sécurité. Kiev a réagi en ordonnant un renforcement de la sécurité dans toutes ses représentations diplomatiques.

Après l'explosion de cette lettre piégée, un autre courrier « suspect » a été intercepté et neutralisé mercredi en fin de journée au siège de l'entreprise d'armement Instalaza, à Saragosse. Cette entreprise fabrique notamment des lance-grenades envoyés à l'Ukraine par le gouvernement espagnol peu après le début de l'invasion russe en Ukraine en février.

La Haute Cour d'Espagne, spécialisée dans les affaires de terrorisme, a ouvert une enquête. Le vice-ministre de l'Intérieur, Rafael Perez, a déclaré que les premiers éléments suggèrent que les différents envois piégés ont été expédiés depuis le territoire espagnol.

