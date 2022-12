L'Ukraine donne une nouvelle estimation de ses pertes militaires

Un magasin détruit un jour plus tôt à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, ce vendredi 25 novembre 2022.

L’exécutif ukrainien est intervenu ce jeudi 1er décembre après les déclarations la veille de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen qui avait estimé à 100 000 le nombre de soldats ukrainiens tués depuis le début de la guerre.

Plus de 20 000 civils et plus de 100 000 militaires ukrainiens ont été tués depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février, avait déclaré Ursula von der Leyen. Des estimations imprécises que Bohdan Senyk, le directeur de communication de l’armée ukrainienne, n’avait pas commentées. Les pertes ukrainiennes étaient une information classifiée, soumise à des restrictions, rapporte notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan. L’entourage de Volodymyr Zelensky est généralement très soucieux d’observer un silence stratégique autour du nombre de pertes ukrainiennes.

Cependant, ce jeudi 1er décembre, Oleksiy Arestovych, un conseiller de la Défense du président Zelensky, a affirmé dans un entretien avec la journaliste russe Ioulia Latynina, que le nombre de soldats ukrainiens tués était de 10 000, soit huit fois moins que le nombre de soldats russes ayant péri au combat. Un peu plus tard dans la journée, Mykhailo Podolyak, autre conseiller de la présidence ukrainienne, a donné une estimation de 10 à 12 000 soldats tués côté ukrainien.

À ce stade, il est difficile de donner un décompte précis des victimes, aussi bien militaires que civiles. Un peu plus tôt en novembre, le général américain Mark Milley a estimé à 100 000 le nombre de soldats russes mis hors combat, aussi bien tués que blessés. Ce haut gradé américain a déclaré penser que les Ukrainiens ont pu subir des pertes similaires. Une chose est sûre, en neuf mois, la guerre de la Russie en Ukraine est le conflit le plus meurtrier en un tel laps de temps, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

