Les pays des Balkans demandent le soutien de l'Otan face aux pressions russes

L'Otan «lucide» face aux défis posés par la Chine

L'autre dossier abordé lors de cette réunion, ce sont les défis posés par la Chine, que ce soit ses développements militaires, ses avancées technologiques ou ses activités cyber en croissance. Ces dernières années, l'alliance militaire s'est préoccupée de plus en plus de la montée en puissance de Pékin, les États-Unis exhortant leurs alliés européens à prendre en compte cette menace potentielle.

Lors d'un sommet en juin, les dirigeants de l'Otan avaient pour la première fois évoqué les « défis systémiques » posés par la Chine et ses liens plus étroits avec la Russie. « Les défis auxquels nous sommes confrontés sont mondiaux, et nous devons les relever ensemble au sein de l'Otan », a déclaré Jens Stoltenberg mercredi, à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance à Bucarest.

« Nous ne considérons pas la Chine comme un adversaire. Nous continuerons à dialoguer avec la Chine lorsque cela est dans notre intérêt, notamment pour transmettre notre position unie sur la guerre illégale de la Russie en Ukraine », a-t-il ajouté. « Nous restons lucides », a-t-il poursuivi, évoquant les défis posés par le géant asiatique.

Le contrôle par la Chine d'infrastructures critiques dans les pays de l'Otan et la possibilité que les alliés deviennent dépendants de Pékin pour des matières premières et des technologies stratégiques suscitent une inquiétude croissante. « Nous continuerons bien sûr à commercer et à nous engager économiquement avec la Chine », a déclaré Jens Stoltenberg. « Mais nous devons être conscients des dépendances, réduire nos vulnérabilités et gérer les risques », a-t-il souligné.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré pour sa part qu'il y avait une « convergence croissante » avec les alliés européens sur le sujet. « Nous ne cherchons pas le conflit avec la Chine. Au contraire, nous voulons l'éviter. Nous ne voulons pas d'une nouvelle guerre froide. Nous ne cherchons pas à découpler nos économies », a-t-il affirmé. « Nous cherchons simplement à être lucides sur certains des défis que pose la Chine », a-t-il dit, alors que la Chine n'a pas condamné l'opération militaire russe en Ukraine, sans toutefois accepter de fournir des armes à Moscou.

