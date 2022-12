Ukraine: 40% du système énergétique du pays détruit par les bombardements russes

Pour le chef de la diplomatie européenne, la Russie doit payer pour la destruction de l’Ukraine



Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell, souhaite contraindre la Russie à payer pour la destruction des infrastructures énergétiques ukrainiennes, et ce, en étudiant « toutes les possibilités légales ». Josep Borrel s’est exprimé ce jeudi dans le cadre de la réunion de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) qui vient de s’ouvrir à Lodz, en Pologne.



« Nous avons saisi près de 20 milliards d'euros auprès d'oligarques et de personnes soutenant la Russie, et nous contrôlons environ 300 milliards de ressources financières de la banque centrale russe, a déclaré le chef de la diplomatie européenne. Cet argent doit être utilisé pour la reconstruction de l'Ukraine ».



La Russie est représentée à Lodz par son ambassadeur auprès de l'OSCE, qui rassemble 57 membres. Josep Borrel a qualifié l'agression de la Russie contre l'Ukraine de violation du droit international et des principes de l'Organisation.