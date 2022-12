À la Une: lithium en Serbie, Rio Tinto repasse à l’attaque

Une revue de presse préparée avec la collaboration du Courrier des Balkans.

Le projet d’exploitation du lithium dans la vallée du Jadar, en Serbie, par le groupe minier anglo-australien Rio Tinto est de nouveau à l’ordre du jour, malgré les promesses de renoncement des responsables politiques serbes. Les militants écologistes se mobilisent, les manifestations ont repris à Belgrade.

Avant la milice Wagner en Ukraine, il y avait les Tigres, les Scorpions ou les Guêpes jaunes dans les Balkans. Pendant les guerres yougoslaves, ces troupes paramilitaires créées et formées par le régime de Milošević ont servi d’outil pour semer la terreur de la Croatie au Kosovo, en passant par la Bosnie-Herzégovine. Entretien.

Marina a songé à quitter la Russie dès 2020, convaincue que la situation était en train de s’envenimer. Poussée à l’exil par l’invasion russe en Ukraine, elle est allée à Belgrade où elle a progressivement constitué une petite communauté d’exilés russes désireux comme elle de construire une nouvelle vie basée sur le respect et la tolérance. Récit.

Deux féminicides en cinq jours, le Kosovo gagné par le ras-le-bol

Deux féminicides en une semaine, un à la hache, l’autre par balles devant l’hôpital de Pristina où la victime de 35 ans devait accoucher dans les jours à venir. Jeudi soir, un millier de manifestant.e.s ont crié leur colère dans les rues de la capitale du Kosovo et demandé au gouvernement de mettre en place une véritable stratégie pour aider la société à se libérer du leitmotiv patriarcal « honneur viril-femme servile ».

L’accord sur les plaques d’immatriculation dans le nord du Kosovo a été arraché in extremis entre Belgrade et Pristina grâce à la médiation de Bruxelles. Mais dans ce bras de fer, le Premier ministre kosovar Albin Kurti a perdu une partie de son capital politique et Pristina se retrouve dans l’impasse.

Inflation et « vols de survie » en Roumanie

En Roumanie, l’inflation dépasse les 15% et un nombre croissant de Roumains ont du mal à joindre les deux bouts. La forte hausse des vols dans les supermarchés témoigne de la progression de la précarité. « C’est en quelque sorte une indication de la pauvreté dans laquelle notre société s’enfonce. »

« Les femmes roms sont cantonnées au militantisme de rue. » Féministe, poétesse, chercheuse, activiste, Jelena Savić a expérimenté les limites du militantisme et de l’éducation dans l’émancipation des Roms. Elle souligne avec rage la persistance du racisme institutionnalisé, dont même la gauche a du mal à se saisir dans ses luttes. Entretien.

