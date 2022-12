Ukraine: Toretsk, une ville minière réduite au froid et plongée dans le noir

Avec notre envoyée spéciale à Toretsk, Clea Broadhurst

« Demain, mon chef va me briser en mille morceaux. Il sait que la presse est là. »

Une omerta concernant les mines plane sur la ville de Toretsk, comme le confirme ce contremaître à l'entrée d'une des deux dernières mines encore en activité avant la guerre.

Elles ont cessé d'extraire du charbon suite aux bombardements russes. Mais pour des raisons de sécurité, les mineurs doivent pomper l'eau pour empêcher que les mines soient inondées au point de ne plus jamais pouvoir fonctionner à nouveau.

Tatiana a 65 ans. Le dos courbé et six gallons d'eau vide sur un petit caddie, elle va les remplir à la citerne commune. Cela fait 37 ans qu'elle travaille à la mine.

S'ils ne pompent pas l'eau, la ville sera perdue. L'eau ira partout et la ville sera emportée, et pas que notre ville. C'est vraiment dur. Extraire le charbon, c'est notre gagne-pain. Et maintenant, on n'en extrait plus.