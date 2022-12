Bosnie-Herzégovine: début d'un sommet de l'UE à Tirana sur les Balkans occidentaux

Avec notre correspondant à Sarajevo, Louis Seiller

Près de sept ans après le dépôt de sa candidature, la Bosnie-Herzégovine pourrait se voir enfin accorder le statut de candidat à l'Union européenne.

Jeune étudiant de Sarajevo, Eldar y voit un signal plutôt positif.

C'est quelque chose de bien. Je pense que ça peut faire avancer beaucoup de choses ici. On doit améliorer le fonctionnement de nos institutions, comme la présidence, c'est le plus gros problème de la Bosnie-Herzégovine.

L'an dernier, les tensions politiques ont fait craindre un retour des violences communautaires, 27 ans après la fin de la guerre.

Dans un contexte économique difficile, la perspective européenne donne de l'espoir à Marko, un ouvrier de 37 ans.

Ça va améliorer les choses, et surtout l'économie. Et comme ça, les gens commenceront à penser de façon plus positive. Aujourd'hui, on se dit juste : « Pourvu que ce qui nous est arrivé il y a 30 ans ne se répète pas ». Quand un homme travaille, il ne pense pas à des choses stupides, mais quand il ne fait rien et qu'il y a de la manipulation politique, tout peut arriver.