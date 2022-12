Première journée d’audience au procès des attentats de Bruxelles

La présidente du tribunal Laurence Massart lors du début du procès pour les attentats de Bruxelles, qui a eu lieu le 22 mars 2016, au bâtiment Justitia à Bruxelles, le lundi 5 décembre 2022. via REUTERS - POOL

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Après un faux départ en septembre lié au box des accusés puis le tirage au sort des jurés la semaine dernière, le procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles a enfin commencé. Une première journée d’audience très technique qui laisse présager de la longueur de ce procès-fleuve qui pourrait durer six à neuf mois. Les attentats de l’aéroport de Zaventem et de la station de métro Maelbeek avaient fait 32 morts et 340 blessés.