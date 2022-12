Géorgie: l'ex-président Saakachvili aurait été empoisonné en prison

Le président Mikhaïl Saakachvili lors de l'ouverture de son procès à Tbilissi le 29 novembre 2021. AP - Irakli Gedenidze

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Emprisonné depuis plus d’un an en Géorgie, suite à son retour d’exil, l’ancien président géorgien Mikheil Saakachvili aurait été empoisonné lors de sa détention, selon un rapport médical diffusé par son équipe juridique. Hospitalisé suite à une grève de la faim, l’ancien président ne bénéficierait pas des soins nécessaires alors qu’il aurait perdu plus de quarante kilos depuis son placement en détention.