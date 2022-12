L'UE et les Balkans affichent leur unité pour relancer leurs relations

Les dirigeants des pays de l'Union européenne et des Balkans occidentaux ont affiché mardi 6 décembre à Tirana, en Albanie, leur volonté de donner un nouvel élan à leurs relations, par des coopérations concrètes, même si l'élargissement reste encore une perspective lointaine. Le président du Conseil européen Charles Michel a jugé « historique » ce sommet UE-Balkans, le premier de ce type à se dérouler dans la région.

Publicité Lire la suite

Avec l’invasion de l'Ukraine, les pressions de Moscou, mais aussi l’influence de Pékin, prennent une autre dimension dans les Balkans. Le rapprochement est plus urgent que jamais, estime le président du conseil européen Charles Michel :

Je suis absolument convaincu que le futur de l’Europe, le futur de nos enfants sera plus sûr, plus prospère lorsque les Balkans occidentaux feront partie de l’Union européenne. On progresse, on se rapproche. Des réformes sont nécessaires…

Des réformes pour garantir l’état de droit, l'élimination de la corruption, mais tous les pays ne vont pas au même rythme, constate le diplomate en chef de l’UE Josep Borrell :

Nous attendons aussi de la région qu'elle montre sa volonté d'embrasser l'esprit européen. c'est le cas pour beaucoup de pays, mais on voit aussi des hésitations.

La Serbie ne soutient pas les sanctions contre la Russie, et le président Vucic a failli ne pas participer au sommet. Le Kosovo annonce qu’il déposera sa demande d’adhésion à l'UE avant la fin de l’année, même si les tensions sont toujours vives avec Belgrade.

Les Vingt-Sept ont toutefois pris des engagements économiques concrets pour la région, parmi lesquels : un accord a été signé entre opérateurs télécoms pour réduire les frais d'itinérance (roaming) avec l'UE en octobre 2023, en vue de les éliminer progressivement d'ici à 2027 ; et l'UE a confirmé un paquet d'un milliard d'euros de subventions, la moitié étant destinée à aider les ménages et les entreprises les plus vulnérables et l'autre moitié à des investissements pour renforcer l'indépendance énergétique.

► À lire aussi Un sommet de l'Union européenne à Tirana sur les Balkans occidentaux

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne