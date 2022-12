Russie: les recettes liées à la vente de pétrole et de gaz en baisse

Les revenus pétroliers et gaziers ont à peine chuté de 2,1% en rythme annuel sur le mois de novembre. Mais un examen plus poussé des statistiques officielles montre que les rentrées financières issues des matières premières énergétiques sont sur une pente négative. © Vitaly Nevar / Reuters

Les revenus pétroliers et gaziers ont à peine chuté de 2,1% en rythme annuel sur le mois de novembre. Mais un examen plus poussé des statistiques officielles montre que les rentrées financières issues des matières premières énergétiques sont sur une pente négative, voire « dramatique », selon le média économique The Bell, qui s'appuie également sur les données et analyses de la respectée lettre sur les questions économiques et financières MMI.