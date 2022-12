Ukraine: Zelensky près du front, nouvelle attaque au drone sur une base russe

Tous les jours il y a des coupures. Pour l’électricité c’est deux ou trois fois par jour. On a par exemple cinq heures avec du courant et quatre heures sans courant. Ça dépend des jours, ça dépend d’éventuelles difficultés de maintenance etc. En temps normal, si les conditions le permettent, on a un calendrier des coupures prévues. Mais quand la Russie décide de frapper des infrastructures d’énergie, alors on peut se retrouver sans électricité pour des périodes parfois bien plus longues. Par exemple lundi, à Kiev, la situation était différente selon la partie de la ville. Sur la rive droite du Dniepr ça allait bien mieux que sur la rive gauche. Que ce soit pour l’électricité, le chauffage, internet ou le téléphone. Quand les alarmes ont retenti tout a été coupé, même l’eau dans certains quartiers. Mais en début de soirée, deux heures après la fin de l’alerte tout a été rétabli. Donc du soir au matin tout fonctionnait. Et le lendemain matin, il y a eu une coupure comme prévu par le calendrier.