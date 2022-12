À la Une: sommet UE-Balkans occidentaux, face à la Russie, opération séduction à Tirana

De gauche à droite: Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, Charles Michel, président du Conseil européen et le Premier ministre albanais Albanian Edi Ramaau lors du sommet UE-Balkans à Tirana, en Albanie, le mardi 6 décembre 2022.

Ce nouveau sommet annuel entre les 27 et les Balkans occidentaux était symbolique : en pleine guerre en Ukraine, il s’agissait de resserrer les liens, distendus par trop de promesses non tenues. L’UE a donc ressorti le carnet de chèques et rappelé que l’intégration était la seule option garantissant la démocratie. Mais rien n’a vraiment avancé.

La Croatie qui se réjouit d’y entrer, la Roumanie et la Bulgarie qui fulminent d’être de nouveau recalées. Jeudi 8 décembre, l’Autriche et les Pays-Bas ont encore opposé leur refus à Bucarest et Sofia, en pointant le risque migratoire. Pour des raisons avant tout liées à leur politique intérieure. Les ONG, elles, dénoncent le « dangereux précédent » de l’entrée de la Croatie.

La Roumanie attendait depuis 2011 le feu vert pour intégrer l’espace Schengen. Mais depuis onze ans, c’est un feuilleton à rebondissements, rythmé par les refus fluctuants. Derrière les raisons « techniques » officiellement invoquées par les États récalcitrants, les raisons officieuses sont largement politiques. Analyse.

Embargo sur le pétrole russe

Les armateurs grecs ne décolèrent pas contre l’embargo européen imposé depuis le 5 décembre sur le brut venu de Russie. Eux qui contrôlent près de 40% des pétroliers du monde entier craignent de perdre des parts de marché. Mais sont-ils vraiment perdants ?

Lukoïl bénéficie d’un quasi-monopole sur l’importation et la distribution du pétrole en Bulgarie. Le géant russe des hydrocarbures en profite pour mettre sous pression Sofia et vient d’obtenir une dérogation pour contourner l’embargo européen sur l’or noir venu de Russie. Explications.

En Serbie, pro-russes et réseaux d’extrême droite

En Serbie, c’est un trublion du régime d’Aleksandar Vučić qui a été nommé à la tête des services secrets. Ouvertement pro-russe, Aleksandar Vulin n’en pas à une provocation ni à un scandale près. Sa désignation n’augure rien de bon pour la société civile et les rares médias indépendants.

Quels sont les liens qu’entretiennent les réseaux d’extrême droite serbe et le Kremlin ? Le chef des Narodne Patrole s’est récemment vanté de son invitation au centre Wagner tout juste ouvert à Saint-Pétersbourg. Une visite à la recherche de « nouveaux soutiens » en cas de conflit armé entre la Serbie et le Kosovo...

Alors que plus de 99 000 exilés ont traversé la Serbie en 2022, elle n’enregistre que 272 demandes d’asile. Un chiffre infime, symptôme d’un système défectueux qui cherche délibérément à décourager les candidats. Reportage.

Foot : la Yougoslavie au Qatar

Comme en 2018, la Croatie et la Serbie sont les deux seules nations issues de l’implosion de la Yougoslavie à participer à la Coupe du Monde. Mais pas moins de dix joueurs originaires de l’ancienne fédération ont foulé les terrains du Qatar avec d’autres sélections. Revue d’effectif.

