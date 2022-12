Des «postes de police» chinois en Allemagne, admet le gouvernement fédéral

La Chine dispose de deux « postes de police » en Allemagne, susceptibles notamment de surveiller des dissidents, a indiqué, vendredi 9 décembre, le gouvernement allemand en réponse à une question écrite d'une députée de l'AFD.

« En Allemagne, il existe, à la connaissance du gouvernement fédéral, deux soi-disant "postes de police outre-mer" », a répondu le ministère de l'Intérieur à une question de Joana Cotar, députée du parti d'extrême droite AFD. Pour le gouvernement, ces postes de police chinois sont « plutôt liés à des personnes et organisés de manière mobile », sans que des « bureaux fixes » aient été « mis en place ».

« Diaspora chinoise »

Toujours « selon les informations dont dispose le gouvernement fédéral », ces « postes de police » sont tenus « par des personnes privées de la diaspora chinoise, originaires de régions d'émigration classiques ». « Les autorités chinoises ne disposent d'aucun pouvoir exécutif sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne », assure le ministère de l'Intérieur, précisant être « en contact avec l'ambassade de Chine » pour éclaircir la situation.

« Le fait que le gouvernement fédéral accepte sans broncher l'existence de deux postes de police chinois en Allemagne et ne la confirme que lorsqu'on le lui demande est un scandale flagrant », a déploré Joana Cotar après avoir reçu la réponse du ministère.

Faire taire les opposants ?

De leur côté, les autorités néerlandaises avaient annoncé le 26 octobre enquêter sur d'éventuels postes de police chinois aux Pays-Bas. Selon des médias néerlandais, deux « postes » chinois, l'un à Amsterdam et l'autre à Rotterdam, prétendaient offrir une assistance diplomatique aux ressortissants chinois, sans toutefois avoir été déclarés auprès du gouvernement néerlandais. Les deux « postes de police » chinois, établis depuis 2018, sont en réalité utilisés pour faire taire les opposants politiques, selon la chaîne de télévision RTL et le site d'investigation Follow the Money citant un dissident chinois vivant aux Pays-Bas.

Le régime chinois disposait aussi de deux « postes de police » en République tchèque. Face au tollé suscité par les révélations sur leur existence et la traque de dissidents, Pékin a dû se résoudre jeudi à les fermer.

