L’UE mise sur une nouvelle réglementation des batteries de voiture pour mieux les recycler

Une file de voitures, dont beaucoup son électriques, en Norvège (Image d'illustration). AP - Lise Aserud

Bruxelles mise sur l’économie circulaire pour booster la production de batteries en Europe, dans le cadre d’une compétition grandissante pour ce produit clef de la transition énergétique avec les États-Unis et la Chine. Vendredi, les États membres et le Parlement se sont mis d’accord sur une nouvelle réglementation pour rendre ces batteries plus vertes et les recycler davantage.