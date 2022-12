Erdogan propose à Poutine et Zelensky d'élargir l'utilisation du corridor en mer Noire

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est entretenu par téléphone ce dimanche 11 décembre avec son homologue russe Vladimir Poutine, puis dans la foulée avec l'Ukrainien Volodymyr Zelensky.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Istanbul, Anne Andlauer

À défaut d’accueillir à court terme un sommet russo-ukrainien pour négocier une trêve ou la paix, un espoir qu’il avait caressé pendant les premiers mois du conflit, Recep Tayyip Erdogan se concentre sur ce qui fonctionne. C’est-à-dire essentiellement sur le corridor en mer Noire pour exporter les céréales ukrainiennes vers les marchés mondiaux.

► À lire aussi : L'accord sur les céréales ukrainiennes reconduit pour l'hiver

Durant son entretien avec Vladimir Poutine, le président turc a salué le passage de plus de 13 millions de tonnes de céréales par ce corridor depuis août, et a proposé de l’utiliser pour exporter d’autres produits alimentaires et matières premières. Une proposition également évoquée lors d’un appel entre Recep Tayyip Erdogan et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. La veille de ces échanges téléphoniques, le président turc avait par ailleurs rappelé son souhait de travailler avec Moscou pour livrer gratuitement céréales et engrais aux pays africains touchés par la crise alimentaire.

Mais ce que la presse turque retient surtout de l’échange avec Vladimir Poutine, c’est l’appel du président Erdogan à « nettoyer » le nord de la Syrie des forces kurdes. Le chef de l'État menace d’y lancer une nouvelle offensive terrestre, mais il a besoin pour cela du feu vert de la Russie, principale alliée du régime syrien.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne