La résilience et la reconstruction de l'Ukraine au cœur de deux conférences à Paris

Odessa, Kiev, Dnipro et quatre régions de l’ouest de l'Ukraine sont confrontées à des situations très délicates en matière d’approvisionnement en électricité.

Deux conférences internationales de soutien à l'Ukraine se tiennent ce mardi 13 décembre à Paris. Objectif : aider les Ukrainiens à passer le cap de l'hiver malgré les frappes russes, et préparer la reconstruction du pays.

Depuis octobre, les Ukrainiens ont dû apprendre à vivre avec des coupures d’électricité à répétition qui engendrent aussi des défaillances de la téléphonie, de l’Internet, de l’approvisionnement en eau ou du chauffage. Les frappes russes continuent de cibler les infrastructures énergétiques du pays, rendant chaque jour la situation un peu plus précaire, alors que les températures hivernales s’installent. Selon le chef de l’État ukrainien Volodymyr Zelensky, Odessa, Kiev, Dnipro et quatre régions de l’ouest du pays sont confrontées à des situations très délicates en matière d’approvisionnement en électricité.

Interrogée par RFI, la députée du conseil municipal d’Odessa Lilya Leonidova mentionne ainsi un besoin « très urgent » en générateurs, et en équipements divers, allant des LED à des lampes de poche à énergie solaire. « Nous avons environ 180 000 personnes déplacées dans la région. Ce sont des gens qui ont besoin de choses les plus élémentaires. Mais il y a aussi les retraités qui n’ont pas les moyens de s’acheter des médicaments. Nous avons beaucoup d’entreprises qui ont fermé et les gens se retrouvent sans salaire. Il s’agit d’une part très importante de la population qui a besoin de soutien », insiste-t-elle.

L’objectif de la conférence organisée ce mardi au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères est donc de mobiliser la communauté internationale, pour permettre à l’Ukraine de maintenir ses services de base et passer le cap de l'hiver. La réunion multilatérale se concentrera sur l'aide à fournir à très court terme. Le soutien financier ou en nature « devra arriver en Ukraine avant la mi-mars ». Ces efforts devraient être dirigés vers cinq secteurs clefs : l'énergie, l'accès à l'eau, l'agroalimentaire, la santé et les transports.

48 États représentés

Au-delà des promesses qui seront formulées, l'exécutif français souhaite mettre en place un mécanisme de coordination de l'aide. Selon l'Élysée, cela pourrait prendre la forme d'une plateforme internet sur laquelle Kiev pourrait indiquer ses besoins et les bailleurs ce qu'ils sont prêts à financer. Quarante-huit États seront représentés, du président suisse au Premier ministre cambodgien. Une vingtaine d’organisations internationales et institutions financières sont conviées à ce rendez-vous, qui est une initiative conjointe franco-ukrainienne.

Les présidents Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky (qui interviendra en visioconférence) donneront le coup d’envoi de l’événement en prononçant les discours d’ouverture. Sont également attendus le Premier ministre ukrainien, Denys Chmyhal, et la première dame Olena Zelenska, reçue ce lundi à l’Élysée par Brigitte Macron pour parler d’aide à la reconstruction des hôpitaux et de l’accueil des enfants ukrainiens en France.

Dans l'après-midi, le ministère des Finances accueillera la partie bilatérale de cette conférence, une séquence davantage tournée vers le long terme. Évoquer la reconstruction était une demande des Ukrainiens, a expliqué l'Élysée. Cinq cents entreprises françaises, de toutes tailles, y participeront et il n'est pas exclu que quelques contrats soient signés. Pour favoriser la présence française dans le chantier de reconstruction, Paris mise aussi sur ses instruments d'accompagnement. 1,2 milliard d'euros de garantie export sont prévus.

Je pense que le moral tient beaucoup au fait que les Ukrainiens sentent que leur cause est juste. Où la population ukrainienne puise-t-elle ses capacités de résilience ? Anastasia Becchio

