Royaume-Uni: un mouvement social inédit se dessine pour les fêtes de fin d’année

Dans les transports (notre photo) et à la poste britannique, une grève par épisode dure depuis plusieurs mois déjà.

Un mouvement social inédit et qui risque de gâcher les fêtes se prépare pour la période de fin d’année au Royaume-Uni. Presque tous les secteurs sont concernés ; la poste, les hôpitaux, les transports ferroviaires et aériens, les fonctionnaires ou encore les agents de polices aux frontières dans les aéroports. Les syndicats demandent des hausses de salaires dans un contexte de forte inflation.

Publicité Lire la suite

À l’appel de plusieurs syndicats, plus d’un million de travailleurs pourraient cesser le travail entre ce lundi et le 31 décembre 2022. Certains ont déjà commencé comme les travailleurs des compagnies pétrolières ou les enseignants en Écosse. Dans le rail et à la poste britannique, une grève par épisode dure depuis plusieurs mois déjà.

Au tour des infirmières

Fait unique de ce mouvement social qui va s’intensifier autour de Noël, les infirmières seront elles aussi en grève. Elles débutent leur mouvement à partir du 15 décembre, du jamais vu en plus d’un siècle au Royaume-Uni.

Le syndicat de la profession dénonce une perte de pouvoir d’achat de 20% depuis douze ans et demande des augmentations de salaires supérieurs à l’inflation qui a dépassé les 11% en octobre 2022 dans le pays.

Fermeté du gouvernement

Face à cette mobilisation impressionnante, le gouvernement se montre ferme. L'armée britannique sera appelée en renfort pour remplacer des travailleurs grévistes dans certains secteurs sensibles comme la police aux frontières ou les ambulances. Le Premier ministre, Rishi Sunak, a aussi laissé entendre qu'il pourrait durcir la réglementation sur le droit de grève.

►À lire aussi : Royaume-Uni: avec la crise, les banques alimentaires de plus en plus sollicitées

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne