Corruption présumée au Parlement européen: la Grecque Eva Kaïlí reste en prison

L'affaire de corruption qui secoue le Parlement européen est désormais baptisée à Bruxelles le « Qatargate ». En Italie, la presse ne se prive pas d'y associer le qualificatif « The Italian Job », en référence à un célèbre film de 1969, tant les Italiens sont prépondérants dans cette affaire, mis à part Eva Kaïlí, l'ancienne vice-présidente grecque du Parlement européen. L'enquête avance pendant ce temps à Bruxelles, où une première audience s'est tenue devant un juge ce mercredi 14 décembre.

La chambre du conseil est l'instance qui, en Belgique, décide du maintien des inculpés en détention préventive. Ce mercredi, la chambre a décidé de laisser repartir libre l'un des trois hommes qui ont comparu.

Deux autres restent sous les verrous, à savoir d'abord Francesco Giorgi, le compagnon d'Eva Kaïlí et ensuite l'ancien député Pier Antonio Panzeri, rapporte notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet.

Niccolò Figà-Talamanca, secrétaire général d'une ONG qui lutte pour la paix et la justice, a été placé en liberté surveillée avec bracelet électronique, comme c'est déjà le cas du cinquième inculpé de cette affaire.

Eva Kaïlí, elle, reste en prison. L'ancienne vice-présidente du Parlement européen a demandé un délai supplémentaire et elle ne comparaîtra que le 22 décembre prochain.

Son avocat athénien Michalis Dimitrakopoulos affirme que l'eurodéputée ignorait la présence des liasses de billets retrouvés chez elle et que son compagnon devra s'en expliquer.

Pendant ce temps-là, la police judiciaire publie les photos des billets saisis lors des perquisitions de vendredi, une mise en scène qui ressemble à celle des saisies de stupéfiants.

Rien d'étonnant d'ailleurs, car l'un des enquêteurs confesse qu'il a eu vendredi l'impression de se retrouver chez des trafiquants de drogue.

« Changer nos règles »

Ce retentissant scandale a révélé les défaillances du Parlement européen, explique notre seconde correspondante à Bruxelles, Wyloën Munhoz-Boillot.

Pour y remédier, les eurodéputés devraient voter ce jeudi une résolution visant à réformer l'institution en profondeur, même si en amont, les groupes politiques se sont livrés à d'âpres négociations.

L'eurodéputée française Manon Aubry (La France Insoumise) a qualifié les discussions d'extrêmement difficiles et tendues, entre les groupes politiques pour l'élaboration d'un texte commun.

« Certains groupes sont venus dans les négociations avec l'objectif de les pourrir, dénonce-t-elle, de réduire au maximum l'ambition du texte. Alors que... quel est l'objectif d'une résolution ? À la fois de condamner fermement ces pratiques, mais aussi de prendre des mesures et donc de changer nos règles. »

Après de longues négociations, tous les groupes, hormis l'extrême droite, ont réussi à s'accorder sur un texte clair et ferme qui non seulement condamne les pratiques de corruption, mais qui prévoit aussi un suivi de l'affaire avec la mise en place d'une commission d'enquête, ainsi que des mesures visant à empêcher de futurs scandales de corruption, comme la création d'une autorité éthique indépendante pour contrôler les conflits d'intérêts et l'extension du registre de transparence aux États tiers comme le Qatar.

Voilà pour le texte a minima. Mais plusieurs groupes ont déposé des amendements pour aller plus loin, à l’instar du groupe des Verts dont est membre l'eurodéputé français Yannick Jadot.

« Cela fait des années que nous proposons qu'il y ait des déclarations de patrimoine comme c'est le cas en France, rappelle-t-il. Et puis évidemment imposer que les pays tiers intègrent le registre des lobbies. » Le texte de la résolution et ses amendements seront soumis jeudi midi au vote des eurodéputés.

