Danemark: un gouvernement d'union nationale pour faire face à la crise

De gauche à droite : Jakob Engel-Schmidt, Lars Løkke Rasmussen et Jakob Ellemann-Jensen, face à la Première ministre Mette Frederiksen, dos à la caméra, au château de Marienborg, à Kongens Lyngby, mardi 13 décembre 2022.

Après 42 jours de tractations, un accord de coalition a été trouvé au Danemark. L'alliance est qualifiée d'historique, puisqu'elle rassemble les deux grands partis rivaux : les sociaux-démocrates, dirigés par la Première ministre arrivée en tête, Mette Frederiksen, et la principale formation de la droite danoise, le Parti libéral. Ralliés par les Modérés, un nouveau petit parti centriste fondé par l'ex-Premier ministre libéral Lars Løkke Rasmussen, ils viennent de dévoiler leur programme politique.

Avec notre correspondante dans la région, Carlotta Morteo

Ce n'était donc pas du bluff. Après sa victoire le 1er novembre, la Première ministre danoise avait la majorité absolue à gauche, mais elle avait fait une promesse lors de sa campagne : former un gouvernement rassemblant la gauche et la droite pour « traverser au mieux la crise actuelle ».

La seule et dernière fois que c'était arrivé au Danemark, c'était il y a 45 ans et cela n'avait duré que huit mois. Cette fois-ci, l'accord a été dévoilé, mais la composition du gouvernement doit encore être annoncée ce jeudi 15 décembre.

La base est solide : ce sont finalement les trois partis arrivés premiers qui se sont entendus, dont le rival libéral de centre droit. Il le fallait, « pour le bien du pays », a déclaré son leader Jakob Ellemann-Jensen.

Au programme : un gel des impôts, avec une baisse prévue pour les riches, mais une hausse d'impôts pour les « super riches », une réorganisation des services publics, notamment les hôpitaux, avec des augmentations de salaires pour les fonctionnaires et une politique climatique qui vise la neutralité carbone d'ici à 2045 plutôt que 2050, avec une taxe sur les vols en avion.

Outre des mesures d'urgence pour faire face à l'inflation, le budget de la Défense va augmenter et un jour férié va être aboli pour faire des économies. Les alliés traditionnels de la gauche et de la droite sont critiques de cette alliance inédite. Mais la presse, dans son ensemble, estime que cette nouvelle donne politique, pragmatique et moins idéologique, est de bon augure.

