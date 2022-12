Géorgie: l'ex-président emprisonné Mikheïl Saakachvili entame une nouvelle grève de la faim

L'ex-président géorgien et opposant politique Mikheïl Saakachvili entame une nouvelle grève de la faim. Photo prise à Kiev, en Ukraine, le 7 novembre 2017 (Image d'illustration).

De son lieu de détention, Mikheïl Saakachvili, entame une nouvelle grève de la faim. L'ex-président géorgien, qui purge sa peine de prison dans un hôpital, réclame de pouvoir assister à une audience sur sa libération pour raisons de santé par vidéoconférence.

Publicité Lire la suite

Les services pénitentiaires indiquent que des raisons techniques empêchent d’établir cette liaison vidéo entre l’hôpital où il est incarcéré et le tribunal qui doit examiner sa demande de libération pour raisons médicales. Mais l'opposant entend bien obtenir gain de cause.

L’ancien président explique sa démarche dans une lettre rendue publique par son avocat : « Aujourd'hui, on m'a refusé le droit élémentaire d'assister à mon propre procès (…) Bien sûr, je suis conscient de tous les risques, étant donné mon état de santé actuel, mais je ferai une grève de la faim jusqu'à ce que j'obtienne des garanties fermes de pouvoir au moins me connecter à mon procès par vidéo. Il y a une limite à toutes les brimades et humiliations », écrit-il.

Questions sur sa santé

Condamné à plusieurs années de prison dans le cadre de diverses affaires qu’il dénonce comme politiques, Mikheïl Saakachvili a été hospitalisé, il y a près d’un an, après une grève de la faim de 50 jours observée pour protester contre son incarcération.

Des questions se posent sur son état de santé réel. Le parti au pouvoir accuse Mikheïl Saakachvili de simuler et de refuser de coopérer avec les médecins. À l’inverse, ses partisans, ses avocats et des experts internationaux estiment que son état est grave.

La semaine dernière, son équipe juridique a diffusé un rapport médical affirmant qu’il avait été « empoisonné » aux métaux et qu’il risquait la mort s'il n'était pas correctement soigné. Une nouvelle audience doit se tenir mercredi prochain.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne