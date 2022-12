Manche: quatre migrants perdent la vie en tentant de rejoindre le Royaume-Uni

Quatre migrants sont morts dans la nuit de mardi à mercredi 14 décembre dans la Manche, en tentant d’atteindre le Royaume-Uni. Leur bateau pneumatique s'est renversé. Plus de 40 autres ont été secourus par la marine française, les garde-côtes et des pêcheurs britanniques. Ce drame arrive en pleine volonté politique, de la part de Londres, de resserrer sa politique d'immigration.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

« Nous craignons les jours comme aujourd'hui », a déclaré la ministre de l'Intérieur au Parlement ce mercredi, en exprimant sa « profonde tristesse » après la mort de quatre personnes en mer.

Mais Suella Braverman en a profité pour remettre en avant sa politique – restreindre le droit d'asile afin de dissuader les traversées de la Manche. « Cette tragédie représente un triste rappel de l'importance de notre travail contre les passeurs », a souligné la ministre.

D'autres députés conservateurs l'ont appelée à accélérer la mise en place du partenariat avec le Rwanda, un projet de délocalisation du système d'asile pour l'heure suspendu par la justice.

Pour l'opposition et une partie des ONG, c'est justement l'approche très stricte du gouvernement qui est responsable du naufrage de mercredi.

La porte-parole du Parti travailliste réclame la mise en place de davantage de « moyens légaux » pour que les demandeurs d'asile n'aient plus à prendre de risques pour atteindre le Royaume-Uni.

Le drame intervient un peu plus d'un an après la mort de 27 personnes dans le naufrage de leur embarcation dans la Manche, et alors que le nombre de traversées n'a jamais été aussi élevé : 45 000 en 2022, dont plus de 500 le week-end dernier, jours les plus froids depuis deux ans.

►Lire aussi : Royaume-Uni : immigration nette record d'un demi-million de personnes en un an

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne