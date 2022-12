«Qatargate»: au Parlement européen, «ça saigne» chez les députés italiens du groupe SD

Eva Kaili « ne connaissait pas l’existence de l’argent retrouvé chez elle », a rapporté mardi 13 décembre son avocat. La députée européenne, déchue de ses fonctions de vice-présidente, affirme que seul son compagnon, l’Italien Francesco Giorgi, assistant parlementaire européen peut l’expliquer. À Strasbourg, où le Parlement siège cette semaine, chez les députés italiens du groupe SD, Socialistes et Démocrates, « ça saigne », selon l’expression d’un élu français.

Avec notre envoyée spéciale à Strasbourg, Juliette Gheerbrant

Francesco Giorgi fait partie des personnes interpellées. Il est lié à l’ancien député socialiste Antonio Panzeri, chez qui 600 000 euros ont été retrouvés. D’autres assistants italiens ont vu leurs bureaux perquisitionnés.

Face à la corruption présumée, Brando Benifei, le chef de la délégation italienne du groupe socialiste et démocrate (SD) veut que les responsabilités soient clairement établies, et en attendant l’avancée de l’enquête, il se défend : « Je suis extrêmement en colère parce que nous avons défendu des positions très dures sur le Qatar, parmi les plus dures du groupe SD, presque plus en ligne avec les positions de la France insoumise ! Moi j’ai posé des questions violentes sur le Qatar. J’ai demandé au chef de la diplomatie Josep Borrell de rappeler l’ambassadeur de l’UE au Qatar après des déclarations scandaleuses de Doha sur les homosexuels. » Une demande qui figure sur le site du Parlement.

« Les images m’ont rappelé les images de la mafia »

Brando Benifei appelle à changer les règles du Parlement, comme tous les députés aujourd’hui.

Dino Giarrusso, élu du Mouvement 5 étoiles, se dit sous le choc : « Les images m’ont rappelé les images de la mafia, avec sous la table beaucoup d’argent. C’est la typique image de séquestration de l’argent de Cosa Nostra. Je pense que c’est une situation terrifiante. Mais demain, nous devons défendre l’institution européenne avec des lois plus restrictives... »

Jeudi, les élus voteront en séance pour appeler à ces transformations.

