Royaume-Uni: les infirmières en grève en Angleterre et au Pays de Galles

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Parmi les revendications, il y a le salaire : les soignants ont perdu 20% de pouvoir d'achat en douze ans.

Kelley Seitter, infirmière en maladies infectieuses, se mobilise pour un salaire décent, mais surtout pour de meilleures conditions de travail.

Il y a un cruel manque de ressources. Nous devons prendre des gardes supplémentaires, faire des heures supplémentaires après nos 12 heures… Nous courons après le temps en permanence. Mais nous n'avons pas assez de personnel, alors que peut-on faire ? Nous n'avons d'autre choix que de travailler avec un nombre énorme de patients, ce qui n'est plus sécuritaire. Nous faisons ce métier pour aider, pour protéger nos patients et leur prodiguer les meilleurs soins, et c'est difficile de travailler dans des conditions où cela n'est pas possible.