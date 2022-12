Ukraine: nouvelles frappes de drones sur Kiev, des installations électriques visées

Ukraine: 7 millions d'enfants menacés par les destructions d'infrastructures énergétiques, alerte l'Unicef

Les frappes russes visant les infrastructures énergétiques ukrainiennes entraînent des risques croissants pour « presque tous les enfants en Ukraine - soit près de sept millions d'enfants », au moment où les températures hivernales continuent de chuter dans le pays, s'alarme mercredi l'Unicef. Privés d'un accès stable à l'électricité, au chauffage ou à l'eau, « les enfants sont non seulement confrontés à un froid extrême (les températures hivernales peuvent descendre en dessous de -20°C) mais sont également incapables de profiter des possibilités d'apprentissage en ligne qui sont le seul moyen d'accès à l'éducation pour de nombreux enfants, alors que tant d'écoles sont endommagées ou détruites », détaille dans un communiqué le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef).

En outre, les établissements de santé peuvent être dans l'incapacité de fournir des services essentiels, et les systèmes d'approvisionnement en eau défectueux augmentent les risques déjà extrêmement élevés de pneumonie, de grippe saisonnière, de maladies d'origine hydrique et de Covid-19, ajoute l'organisation. Et « au-delà de la menace immédiate créée par les conditions de froid, les enfants sont aussi privés de la possibilité d'apprendre ou de rester connectés avec leurs amis et famille, mettant en grand danger à la fois leur santé physique et mentale », s'inquiète aussi la directrice générale de l'Unicef Catherine Russell, citée dans le communiqué.



(Avec AFP)