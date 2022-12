Grève des infirmières au Royaume-Uni: «C'est pour la sécurité des patients»

Avec notre correspondante à Londres, Élodie Goulesque

Pas de grande manifestation, mais des piquets de grève devant certains hôpitaux de Londres, comme ici à Great Ormond Street.

Beth est là depuis 7 heures du matin pour une seule raison :

C'est pour la sécurité des patients. Ça fait trop longtemps qu'on nous fait travailler trop avec pas assez de personnel. On ressent la pression tous les jours, c'est tout simplement impossible de faire les soins non seulement que nous voulons pour nos patients, mais aussi qu'ils méritent. Quand nous travaillons trop, c'est la vie des patients qui est en danger.

Comme la cinquantaine de collègues présents devant l'hôpital, Beth veut une augmentation des salaires. 19%, c'est ce que demandent les syndicats.

Alex, lui, est infirmier depuis trois ans et demi et même si ça n'est pas ce qu'il souhaite, il a déjà pensé à quitter son emploi.

J'adore mon travail, ce que je fais, mon hôpital et mes patients. On m'a poussé à un point où je n'arrive plus vraiment à faire face, à cause du manque de personnel et des listes d'attente des patients. Et j'ai déjà considéré démissionner plusieurs fois, mais je n'en ai vraiment pas envie.