Le «Qatargate», un scandale qui bouscule les institutions européennes

La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, lors d’une conférence de presse durant le sommet des dirigeants de l'Union européenne à Bruxelles, en Belgique, le 15 décembre 2022. REUTERS - JOHANNA GERON

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Les nouvelles révélations ce jeudi matin 15 décembre dans l’affaire du « Qatargate » font du bruit au sein des institutions européennes. L'eurodéputée grecque Eva Kaili reste écrouée et clame son innocence. Pourtant, son compagnon reconnaît l'existence d'un réseau de corruption au sein du Parlement européen et admet avoir fait partie d'une organisation utilisée à la fois par le Maroc et le Qatar dans le but d'ingérer dans les affaires européennes.