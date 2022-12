Ukraine: des salles de torture pour enfants auraient été découvertes dans la région de Kherson

Cour de la maison régionale pour enfants à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, vendredi 25 novembre 2022. (Photo d'illustration). AP - Bernat Armangue

Texte par : RFI

En Ukraine, les autorités lancent l’alerte après la découverte dans la région de Kherson de ce qui semble être des lieux de détention et salles de torture pour enfants et adolescents. Ces révélations ont été faites par le commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien, qui a présenté un rapport sur des allégations de tortures et mauvais traitements commis sur des mineurs arrêtés par les occupants russes et séparés des adultes.