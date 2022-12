Kosovo: un ex-commandant rebelle condamné à 26 ans de prison pour crimes de guerre

Salih Mustafa dans la cour des Chambres spécialisées du Kosovo, à La Haye, le 16 décembre 2022. AFP - PETER DEJONG

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Vingt-six ans de prison, c’est la peine infligée à un ex-commandant de l’UCK par le Tribunal spécial pour le Kosovo. Salih Mustafa a été reconnu coupable de meurtres, de torture et de détention arbitraire commis en avril 1999, au plus fort des combats entre les séparatistes albano-kosovars de l’UCK et les forces serbes de Slobodan Milosevic.