Les zones de Zaporijjia et Kherson fortifiées par les soldats russes

Samedi, le Kremlin a annoncé que Vladimir Poutine s'était entretenu la veille avec les responsables de l'intervention militaire en Ukraine. Le président russe a notamment demandé aux commandants quelles étaient leurs propositions sur la suite des opérations. En attendant, régions de Zaporijjia et Kherson au sud du Dniepr sont barricadées par les soldats russes.

De notre envoyée spéciale,

Jamais les contrôles russes n’ont été aussi serrés sur les routes des régions de Zaporijjia et de Kherson – depuis la chute de Kherson seule RFI a pu accéder à cette dernière –, et certains axes sont interdits au passage des civils. Pour y circuler, il faut montrer patte blanche. Aux très nombreux barrages et postes de contrôle entre plusieurs blocs de ciment, souvent d’énormes triangles : on les appelle « les dents du dragon ». On en voit surtout dans les champs encore verts.

Des deux côtés de chaque axe, ces dents sont reliées entre elles par des chaînes en acier et entourées de barbelés. La terre est par endroit totalement retourné par d’énormes pelleteuses : elles creusent des tranchées larges qui laissent l’espace pour le passage de deux hommes. Du bois s’entasse sur les bas côtés pour les renforcer et de la route, on devine des fortifications solides.

Les travaux et les axes sont surveillés attentivement par des soldats visiblement bien équipés. Comme dans la région de Belgorod le long de la frontière ukrainienne, comme sur la ligne de front à Louhansk, ou en Crimée, les forces russes de ce côté-ci du Dniepr ont en quelques semaines installé dans les plaines, puis musclé, des lignes de défense. Le 2 décembre, le gouverneur de la Crimée, Sergueï Axionov, est d’ailleurs venu visiter ces lignes de défense dans la région de Zaporijjia et en a publié des photos sur sa chaîne Telegram. Visibles du ciel, ces fortifications envoient ce message : pas question de laisser passer des tanks ukrainiens à toute allure quand le sol durcira sous le froid.

