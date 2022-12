Ukraine: des brigades d'intervention d'urgence sur le front de l'énergie

Ce week-end, la situation est toujours très difficile en Ukraine, sur le front de l’énergie, après la frappe de missiles de vendredi, qui selon les autorités, a provoqué des dégâts colossaux sur le réseau électrique. Après les bombardements, les compagnies de distribution électrique déploient sur le terrain des brigades de réparation d’urgence.

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

Vendredi, la moitié des Ukrainiens étaient plongés dans le noir, et si samedi, le courant était rétabli pour 6 millions d’usagers, une grande partie de la capitale restait plongée dans le noir, alors que l’Ukraine s’enfonce dans l’hiver.

À Kiev, Yurii Herasko est manager des équipes d’urgence à DTEK, la première compagnie privée de distribution d’électricité en Ukraine. DTEK dispose de 30 brigades de réparateurs d’urgence rien qu’à Kiev et ils sont envoyés en première ligne, dès qu’un missile s’abat sur la capitale.

« La plupart des frappes de l’ennemi visent des équipements électriques à très haute tension. Il s’agit de lignes de 110 ou de 330 kilovolts, des transformateurs, des centrales électriques et tout le réseau de distribution de l’électricité à haute tension. Rétablir le courant, ça prend un certain temps, on ne peut pas réparer en un claquement de doigts », dit-il.

Des équipes qui risquent leur vie

Les équipes d’urgence, ce sont un peu les soldats de l’énergie. D’ailleurs, plusieurs d’entre eux ont perdu la vie, alors que plus de 500 infrastructures électriques cruciales ont été frappées depuis le début de la guerre.

« Quand les drones suicides arrivent, on ne sait pas où ça va taper, alors que forcément, nos brigades se trouvent à leur poste de travail, explique ce manager des équipes d’urgence à DTEK. Nous avons des instructions et les équipes savent quoi faire en cas d’attaque aérienne: où aller, ou se mettre à l’abri et assurer leur propre sécurité. »

L'épuisement des stocks de matériel de réparation

Pour Yurii Herasko, le problème principal n’est pas la production d’électricité dans les centrales, mais l’épuisement des stocks de matériel de réparation: « Des interrupteurs à haute tension, des transformateurs et des sous-stations passant le courant de 110 à 10 kilovolts, à 15 kilovolts et de manière générale tout le matériel pour les lignes à haute tension. »

Des compagnies européennes, comme le géant anglo-allemand Neon, fournissent du matériel de réparation, mais cela ne suffit pas à assurer les besoins et Yurii Herasko en est persuadé, la bataille sur le front de l’électricité se poursuivra jusqu’à la fin de la guerre.

