Biélorussie: rencontre Poutine-Loukachenko sur fond de missiles frappant l'Ukraine

Les missiles iraniens frappent Kiev

En fin de nuit, ce lundi 19 décembre, le bruit caractéristique des Shahed-136, ces drones kamikazes iraniens qui font un bruit pétaradant de mobylette, s’est répandu dans le ciel de la capitale, entrainant des tirs massifs de la défense anti-aérienne, entendus à plusieurs endroits de la capitale.

Une première alerte s’était déclenchée peu avant 2 heures du matin, une seconde aux alentours de 5h30, il semble que l’armée russe ait

décidé de harceler les infrastructures électriques et, bien que plusieurs drones aient été abattus, des explosions se sont produites dans les quartiers relativement centraux de Solomianskyi et Shevchenkivskyi. Les autorités sont prudentes sur les cibles touchées, mais plusieurs photos sur les réseaux sociaux montrent une nouvelle fois des pylônes et des lignes à haute tension…

Il s’agit là d’un nouveau coup porté au réseau énergétique ukrainien, qui, selon plusieurs sources officielles a été endommagé à 45%

ces deux derniers mois. Des coupures d’urgences ont de nouveau été introduites lundi matin, l’inquiétude étant désormais que l’on se rapproche d’un seuil où les réparations ne prendront plus des jours mais des semaines, dit notre correspondant en Ukraine, Stéphane Siohan.