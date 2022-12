La vie s'organise dans les territoires annexés par la Russie sur la rive sud du Dniepr

Reportage

Depuis le retrait des forces russes de Kherson, le Dniepr est à la fois une barrière naturelle et une ligne de front. Il abrite des infrastructures majeures, comme une centrale électrique et un barrage à cinq kilomètres de Novaïa Kakhovka, que les deux camps se sont accusés de vouloir miner pour inonder les villages. Dans cette petite ville, comme dans toutes les agglomérations du côté sud du fleuve, l'administration installée par la Russie a organisé l'évacuation des habitants. RFI a eu l'autorisation exclusive de s'y rendre.

De notre envoyée spéciale à Novaïa Kakhovka,

Des rafales de vent d'hiver adoucies par la légère humidité du bord de fleuve et l'artillerie qui résonne à quelques dizaines de mètres. Le pont qui enjambe le Dniepr – devenu depuis le retrait des forces russes de Kherson sur toute sa longueur à la fois une barrière naturelle et une ligne de front – est partiellement détruit, inutilisable.

« Jusqu'en juin, la ville vivait presque paisiblement », dit Vladimir Vladimirovitch Leontiev. Le chef de l'administration civilo-militaire du district de Novaïa Kakhovka depuis avril, dresse son bilan des derniers mois : « La ville a ensuite commencé à être soumise à des attaques de missiles, dont des frappes de précision, 74, principalement sur la centrale hydroélectrique de Kakhovka. À partir de ce moment-là, les départs des citoyens ont commencé. Entre juin et septembre, 80% de la ville a été touchée par les impacts. En novembre, l’administration a lancé les évacuations ». Depuis ce mois-là, ajoute-t-il, les tactiques et les armes utilisées ont changé. La ville, dit-il, « est bombardée quotidiennement par l'artillerie et les mortiers ».

Avec l'intensification des combats, le couvre-feu est passé de 22 heures à 19 heures, mais en hiver, la nuit tombe bien avant, aux alentours de 17 heures, et la ville est quasiment désertée dès le milieu de l'après-midi. Le dernier café ouvert ferme à 16 heures, et à cette heure-là toutes les boutiques du marché ont déjà tiré le rideau.

« Nous, on continuera à payer en hryvnia »

« Regardez, de ce côté de la rue, c’est très détruit, cette rue a été récemment bombardée, il vaut mieux ne pas y aller, c'est très dangereux », explique un membre de l’administration régionale installée par la Russie. Ses fonctionnaires ont en majorité déménagé à l’intérieur des terres, mais quelques membres du service de presse se sont déplacés pour accompagner la visite. L’administration régionale russe a déménagé à l’intérieur des terres, mais son service de presse s’est déplacé pour accompagner la visite. Sécurité oblige, dit-on. De 72 000 personnes, Novaïa Kakhovka est passée en quelques mois à 12 000 – chiffres de l’administration installée par la Russie. Ceux qui sont partis assurent les autorités sont allés en Crimée ou dans la région de Krasnodar, certains en Europe. Parmi les habitants croisés, certains sont loin d’être dociles : « Nous, on continuera à payer en hryvnia. On fait ce qu’on veut », explique cette dame.

Le 31 décembre sonnera la fin de la circulation de la monnaie ukrainienne, a pourtant prévenu l'administration locale. Le hryvina continuera à être échangeable dans les banques. Peu importe pour cette infirmière qui a de toute façon déjà tout échangé pour des roubles depuis bien longtemps et a d'autres préoccupations en tête. « J'ai deux patients qui sont alités, explique-t-elle. L'un a son fils en Afrique, l'autre a été abandonnée par ses proches. On m'a proposé l’évacuation, mais je ne peux pas les laisser seuls ici sans personne pour s’occuper d’eux. Ma vie quotidienne, c'est juste le ménage, le travail, la maison, le travail. »

Avec ces évacuations et ces villages presque vidés de leurs habitants, la Russie est-elle en train de préparer son départ de la zone comme l’a dit l'armée ukrainienne ? Interrogé, Vladimir Vladimirovitch Leontiev assure : « C'est un mensonge. Le but est de semer la panique. »

