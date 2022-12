Melitopol: tensions sécuritaires, prudence des habitants

Femme sous un drapeau russe dans un square de Melitopol, le 25 novembre 2022. © ALEXANDER ERMOCHENKO / REUTERS

Texte par : Anissa El Jabri Suivre 2 mn

Les actes de sabotage et les assassinats ciblés visant les autorités russes et pro-russes se sont multipliés ces derniers mois dans le sud de l'Ukraine, annexé par la Russie il y a presque trois mois et que Kiev a juré de reprendre. À Melitopol, la situation sécuritaire se tend sérieusement. Dans la ville règne désormais un drôle de climat, et tout le monde mesure sa parole.