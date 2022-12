Allemagne: une ex-secrétaire d’un camp nazi condamné à deux ans de prison avec sursis

L'ancienne secrétaire d'un camp de concentration, âgée de 97 ans, a été condamnée mardi 20 décembre à deux ans de prison avec sursis. D'après la justice, le rôle stratégique qu'elle occupait faisait d'elle un rouage essentiel.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibault

Irmgard Furchner était une bureaucrate de la machine d’extermination nazie. Secrétaire du camp de concentration Stutthof, près de l’actuel Gdansk en Pologne aujourd’hui, elle tenait les comptes minutieux des milliers de déportés et de morts qui arrivaient et disparaissaient sous ses yeux. Le tribunal s’était même rendu sur place en novembre pour constater ce qu’elle pouvait voir, ou sentir, depuis son bureau.

Depuis une dizaine d'années, la jurisprudence a évolué. La seule présence dans un camp de concentration comme gardien ou secrétaire peut désormais donner lieu à des poursuites et non plus seulement l'exécution directe des prisonniers.

Un poste « d’une signification essentielle »

Des déportés ont témoigné durant le procès, racontant la cruauté inhumaine qui régnait dans le camp. Irmgard Furchner, 97 ans aujourd’hui, avait témoigné il y a des décennies dans le procès contre le responsable du camp. À l’époque, elle avait affirmé ne rien avoir su sur la machine de mort nazie.

Lors de son propre procès, elle a brisé son silence début décembre pour déclarer : « Je suis désolée pour tout ce qui s’est passé. Je regrette d’avoir été à Stutthof à ce moment-là. » La procureure a estimé que la position de la secrétaire était « d’une signification essentielle ».

Le verdict a annoncé une condamnation de deux ans de prison avec sursis. Irmgard Furchner était accusée de complicité de meurtres dans plus de 10 000 cas.

