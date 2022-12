Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky s'est rendu à Bakhmout sur le front dans l'est du pays

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu, mardi 20 décembre, à Bakhmout, ville que les forces russes tentent de prendre depuis des mois et actuellement le point le plus chaud du front dans l'est de l'Ukraine, a indiqué son service de presse.

L’image du jour, en Ukraine, n'est autre que la visite surprise du président Volodymyr Zelensky à Bakhmout, dans le Donbass, où se déroulent actuellement les combats les plus acharnés de toute la ligne de front. « Il a rencontré des militaires, s'est entretenu avec eux et a donné des décorations à nos soldats », a indiqué le service de presse de la présidence ukrainienne, sans donner d'autres détails.

Si Zelensky se déplace régulièrement dans des zones situées près de la ligne de front, sa visite à Bakhmout semble le plus risqué de ses voyages. C’est la première fois que Volodymyr Zelensky s’est rendu, dans un endroit aussi proche des combats.

Bakhmout © RFI

Une ville qualifiée de « forteresse du moral » des Ukrainiens

« Zelensky à Bakhmout. Le président le plus courageux de la nation, la plus courageuse », a commenté le vice-Premier ministre Mykhailo Fedorov sur Telegram. Depuis l'été, les Russes tentent de prendre Bakhmout, connue jadis pour ses vignobles et ses mines de sel et qui comptait environ 70 000 habitants avant l'invasion de Moscou lancée fin février.

« Bakhmout, est la forteresse de notre moral », a ainsi lancé le chef de l’État ukrainien à plusieurs dizaines de soldats réunis dans un entrepôt, d’où l’on pouvait entendre au loin des déflagrations. Pour Volodymyr Zelensky, « l’est de l’Ukraine tient bon, parce que Bakhmout se bat et parce qu’au prix de nombreuses vies, c’est la liberté qui y est défendue. »

Zelensky-Poutine, deux attitudes qui tranchent

Au-delà des médailles d’honneur remises à des combattants, du drapeau ukrainien signé par des soldats, confié à leur président pour que ce dernier l’envoie au Congrès américain, ce voyage express dans le Donbass est un coup de communication, de la part de Volodymyr Zelensky, passé maître en la matière, explique notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan.

Alors que les forces ukrainiennes ont entamé il y a trois jours une contre-attaque pour déloger les forces russes, et notamment la milice Wagner, des banlieues de Bakhmout, Volodymyr Zelensky affiche un courage physique qui contraste plus que jamais avec l’attitude en retrait de son adversaire russe, Vladimir Poutine. En se montrant là où on ne l’attend pas, il galvanise ses soldats et sa population, et montre aux Russes qu’ils sont encore loin d’avoir gagné la bataille du Donbass.

Ces derniers mois, la cité est devenue le lieu de pertes massives apparentes dans les deux camps du fait d'une guerre de tranchées épuisante, de duels d'artillerie lourde et d'assauts frontaux. Si les troupes russes ont revendiqué la capture de villages et de zones situées à l'extrémité même de la ville, les forces ukrainiennes semblent contrôler Bakhmout et une partie de ses alentours.

« Les forces russes auraient perdu des positions au sud de Bakhmout le 18 décembre et poursuivi leurs attaques au sol près de Bakhmout et de la ville de Donetsk », a commenté dans son rapport de lundi le centre d'analyse Institute for the Study of War basé aux États-Unis.

(Avec AFP)

