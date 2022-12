Depuis 2021, l'Europe connaît le pire épisode de grippe aviaire de son histoire

Depuis 2021, l'Europe connaît le pire épisode de grippe aviaire de son histoire. © CC0 Pixabay/Contributeur

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Un rapport de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) publié ce mardi 21 décembre tire la sonnette d'alarme. En un peu plus d’un an, 50 millions d’oiseaux ont été abattus dans les élevages infectés par la grippe aviaire, et le virus redouble d’ardeur à l’arrivée de l’hiver, selon les chiffres de l'EFSA.