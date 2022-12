Conflit en Ukraine: la guerre du gaz a mis l’économie européenne en grande difficulté

Cela fait bientôt dix mois que la Russie a envahi l’Ukraine. Le conflit a révélé la forte dépendance de l’Union européenne au gaz russe. Pour répondre aux sanctions européennes, Vladimir Poutine a utilisé l’arme du gaz. Il a réduit fortement les exportations par gazoduc, ce qui a mis l’Union européenne en grande difficulté énergétique.

C’est un véritable choc énergétique qu’a subi l’Union européenne avec, pour conséquence, une flambée des prix de l’énergie. L'UE n'a pas eu d'autre choix que celui de s'engager dans une nouvelle géopolitique de l’énergie. Pour compenser la baisse des approvisionnements en gaz russe, l’UE s’est essentiellement tournée vers le GNL, le gaz naturel liquéfié, plus facile à mettre en œuvre que le développement de nouveaux gazoducs. Son principal fournisseur, ce sont les États-Unis. Elle a aussi augmenté ses approvisionnements par gazoducs auprès de la Norvège et de l’Azerbaïdjan.

« Mais cela n'a pas suffi à détendre les prix, car il n’y a pas de capacités importantes de GNL sur les marchés. Les nouveaux projets d’extraction dans des pays comme le Qatar, l’Australie ou encore les États-Unis, vont commencer leur production dans environ trois ans », estime Olivier Appert, conseiller du Centre Énergie de l'Institut français des relations internationales (Ifri).

Pour Emma Stokking, chef de projet chez Shift Project, un think tank qui œuvre en faveur d'une économie décarbonée, « l'Union européenne doit se préparer en plus à une compétition sévère avec les pays d’Asie, notamment la Chine, énorme importatrice de gaz ». En effet, le mois dernier, le Qatar a signé un accord de gaz naturel liquéfié de 27 ans avec la Chine, la plus longue durée jamais vue dans l’industrie du GNL.

L’industrie européenne en grande difficulté

Cette flambée des prix du gaz a un impact certain sur les entreprises européennes, surtout sur celles qui sont les plus énergivores, au premier rang desquels les secteurs de la sidérurgie et de la chimie. « Ces entreprises payent jusqu’à quatre fois plus cher l’énergie que leurs concurrentes, par exemple, américaines. Et cela crée une concurrence déloyale. Cette crise de l’énergie pourrait pousser des entreprises à délocaliser dans les pays où les prix de l’énergie sont moins élevés qu’en Europe », estime Damien Ernst, économiste auprès de l’université de Liège en Belgique.

Pour plusieurs experts, l’Union européenne paye aujourd'hui les erreurs de sa politique énergétique. « L’Europe n’a pas diversifié géographiquement ses approvisionnements. Elle était très dépendante du gaz russe, elle n’a pas non plus diversifié assez en type d’approvisionnements », estime de son côté Bertrand Candelon, professeur, spécialiste de l’énergie auprès de l’Université catholique de Louvain en Belgique.

Avenir énergétique incertain pour au moins les deux-trois prochaines années, préservation de son industrie ou respect des objectifs climatiques. L’équation va être difficile à résoudre pour l’Union européenne.

