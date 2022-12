À la Une: fortes tensions dans le nord du Kosovo

Revue de presse des Balkans

Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

Publicité Lire la suite

Depuis deux semaines, le nord du Kosovo, majoritairement serbe, hérissé de barricades, est à nouveau coupé du reste du monde et, depuis le début de cette nouvelle crise ente Belgrade et Pristina, les différentes factions de l’extrême droite serbe tiennent le haut du pavé, notamment devant le poste frontière de Jarinje, entre Kosovo et Serbie. Panorama d’une galaxie éclatée, qui affiche son extrême russophilie, mais reste bien contrôlée par le régime de Belgrade. Dans tous les Balkans, du reste, les organisations néofascistes et néonazis sont à l’offensive, jouissant souvent du soutien tacite des partis conservateurs au pouvoir.

L’opposante serbe Rada Trajković, elle, continue de faire l’objet d’un véritable harcèlement de la part des autorités de Belgrade. Devenue conseillère du nouveau ministre serbe du gouvernement du Kosovo, elle a été bloquée, sans explications, tout le week-end denier par la police serbe à la frontière.

La Croatie va rejoindre l’Espace Schengen le 1er janvier. Zagreb promet que rien ne changera, ni pour les personnes ni pour les marchandises venues des pays voisins non-membres de l'UE, mais Sarajevo, Belgrade et Podgorica se préparent à de nouvelles difficultés, alors que les temps d'attente sont déjà interminables pour les poids-lourds. Et quelles seront les conséquences de cette adhésion sur la route des Balkans, empruntée par toujours plus d’exilés qui tentent de rejoindre l’Union européenne ?

En Albanie, la question des migrations vers le Royaume-Uni continue de défrayer la chronique. 50 migrants venus d'Albanie interceptés au Royaume-Uni en 2020, plus de 13 000 cette année. Le racisme anti-albanais explose et les autorités britanniques dénoncent même une « invasion ». Alors qu'une vive polémique oppose Londres et Tirana, le Premier ministre Rishi Sunak annonce des mesures drastiques.

Toujours en Albanie, les défenseurs de l’environnement viennent de marquer un point dans la bataille qui les oppose au gouvernement d’Edi Rama. Le comité du Conseil de l'Europe sur la protection de la nature demande en effet l'arrêt des travaux de l'aéroport de Vlora, qui menace une zone humide protégée, la lagune de Narta et l'estuaire de la Vjosa, à la biodiversité exceptionnelle.

Le Monténégro, lui aussi, est en crise : le pays n’a toujours pas de gouvernement, la Cour constitutionnelle n’a pas de quorum et le président Đukanović a paraphé une loi réduisant ses propres pouvoirs qu’il n’a pas l’intention de faire appliquer... Majorité et opposition poursuivent le jeu de rôles. Il n’est décidément pas facile de solder 30 ans de règne absolu de Milo Djukanovic.

La Bosnie-Herzégovine, elle, a reçu le statut de candidat à l’intégration européenne, alors même que les nationalistes croates et serbes passaient un accord de coalition avec la coalition citoyenne menée par les sociaux-démocrates... Le dirigeant nationaliste serbe Milorad Dodik (re)devient « pro-européen », tandis que son alter ego croate Dragan Čović ne jure plus que par les partis citoyens. S’agit-il d’un miracle de Noël ?

Dès les années 1950, la Yougoslavie socialiste avait beaucoup misé sur son identité méditerranéenne, festive et ensoleillée, pour manifester sa modernité et attirer les touristes étrangers. Avec un modèle presque avoué : l’Italie. De la chanson à la mode, l’historienne croate Anita Buhin décortique cette influence.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne