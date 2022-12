L'Espagne adopte une loi transgenre qui divise la gauche et les féministes

Un projet de loi permettant de changer librement de genre dès 16 ans a été adopté jeudi 23 décembre en première lecture par les députés espagnols, après des mois de tensions au sein de la gauche au pouvoir et du mouvement féministe.

Cheval de bataille du parti de gauche radicale Podemos, allié des socialistes au sein du gouvernement de Pedro Sanchez, ce texte a été soutenu par 188 députés tandis que 150 ont voté contre et 7 se sont abstenus.

S'il est, comme prévu, adopté définitivement par le Sénat dans les semaines à venir, il permettra à l'Espagne de rejoindre les quelques pays au monde autorisant l'autodétermination du genre via une simple déclaration administrative. En Europe, le Danemark a été le premier pays à accorder ce droit aux personnes transgenres en 2014.

Concrètement, ce texte doit permettre aux personnes transgenres de faire changer leur nom et leur genre sur leurs papiers d'identité lors d'un simple rendez-vous auprès de l'administration. Et ce, sans fournir de rapports médicaux ou de preuve d'un traitement hormonal suivi durant deux ans, comme c'est le cas aujourd'hui pour les personnes majeures dans le pays.

Ce texte permettra aussi aux 14-16 ans de changer librement de genre à l'état civil, à condition qu'ils soient accompagnés dans la procédure par leurs tuteurs légaux. Les 12-14 ans devront eux obtenir le feu vert de la justice.

Adopté en Conseil des ministres il y a plus d'un an, ce projet de loi a provoqué une fracture entre Podemos et le Parti socialiste qui a tenté de modifier le texte, en vain. Pour la gauche radicale et sa chef de file Irene Montero, ministre de la Parité, c’est un jour de liesse : « Enfin, le droit pour les personnes de décider de leur propre orientation sexuelle au-delà de leur réalité biologique, il était temps ».

Pour les trois formations de droite, libéraux, conservateurs et les ultra de Vox, c’est tout l’inverse : cette législation est aberrante. « Il faut être adulte, disent-ils, pour prendre une décision aussi importante et engageante ». La grande surprise de ce vote s’est produite au sein du camp socialiste, rapporte notre correspondant François Musseau. Plusieurs personnalités féministes de l’ancienne génération se sont abstenues pour exprimer leur désapprobation avec cette législation.

À leur tête, l’ancienne vice-présidente du gouvernement socialiste Carmen Calvo: « Revendiquer le genre comme étant au-dessus du sexe biologique (...) me semble être un recul » pour les femmes, estimait-elle dans un entretien au quotidien El Mundo en septembre. Selon elle, des hommes adolescents pourront désormais, du jour au lendemain, choisir de devenir une femme et obtenir des prérogatives que des décennies de combat féministes ont su arracher à la domination masculine.

