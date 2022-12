Le gouvernement britannique menace de bloquer une réforme sur la transidentité votée en Écosse

Les soutiens de la réforme écossaise autour de la transidentité devant le Parlement écossais, avant le débat sur la loi à Edimbourg, le 20 décembre 2022. © Jane Barlow / AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Nouvelle tension entre Londres et Édimbourg. Changer de genre en Écosse pourrait devenir plus facile : une loi controversée a été votée par le Parlement écossais ce jeudi 22 décembre. Plus besoin d’un diagnostic médical pour changer de sexe, ni du consentement des parents. Une règle qui entre en conflit avec la loi britannique, selon Downing Street.