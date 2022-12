Italie: le premier budget du gouvernement Meloni adopté à l'issue d'un vote de confiance

Le gouvernement de droite mené par Giorgia Meloni, issue du parti post-fasciste Fratelli d’Italia (Frères d’Italie), a adopté vendredi soir 23 décembre par un vote de confiance sa première loi de finances à la Chambre des députés. Le texte devra être définitivement approuvé par le Sénat avant le soir du 31 décembre.

Avec notre correspondante à Rome, Anne Le Nir

Le projet de loi a obtenu 221 voix pour, 152 contre, et 4 abstentions. La loi de finances a fait l’objet d’ajustements jusqu’au moment de son vote à la Chambre des députés. Ce qui illustre les difficultés du gouvernement de Giorgia Meloni à trouver un équilibre entre les promesses réalisables et celles qui ne le sont pas.

Par exemple, il a dû abandonner une mesure favorisant l’utilisation de l’argent liquide au détriment des paiements électroniques pour éviter des tensions avec Bruxelles. Plus de la moitié des 35 milliards d’euros du budget 2023 - plus de 21 milliards d'euros - sera consacré aux aides aux entreprises et aux ménages modestes pour faire face à l’augmentation des factures d’énergie.

Réduction du revenu de citoyenneté

Parmi les principales nouveautés, on note la réduction du revenu de citoyenneté. Cette allocation ne sera versée aux ayant-droits que pour une période de 7 mois et sous strictes conditions, comme l’obligation pour les 18-29 ans de participer à des cours de formation.

En revanche, la retraite minimum passe de 525 à 600 euros par mois. Cette augmentation est insuffisante pour l’opposition qui globalement juge le texte de loi très médiocre.

