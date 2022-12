Le Ballet de l'Opéra national d'Ukraine se produit à Paris, une première depuis le début de la guerre

Le ballet de l'Opéra national d'Ukraine se produit en ce moment à Paris sur la scène du théâtre des Champs Élysées pour 17 représentations. C'est la première fois que le ballet sort d'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Malgré les bombardements, les restrictions, les coupures d'électricité, et leur arrivée dans des conditions difficiles, la troupe joue Giselle, un ballet romantique français en deux actes, composé au XIXe siècle par Adolphe Adam.

Publicité Lire la suite

Le ballet de l'opéra de Kiev à Paris danse Giselle. Une situation de normalité qu'il n'avait plus connue depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a dix mois. Vony Sarfati est la productrice qui, il y a deux ans, a programmé leur venue. Pas simple, la danse en temps de guerre.

« Il est extrêmement difficile de pouvoir s’entraîner. Évidemment, il y a beaucoup de coupures d’électricité et donc, pas de possibilité de pouvoir avoir les lumières... La machinerie ne fonctionnait pas avec les décors. Mais, ils continuent avec leurs moyens à eux, comme ils peuvent, avec des restrictions de jauge, ils ne peuvent avoir que 500 personnes dans l’Opéra car tout le monde doit pouvoir avoir accès aux abris », explique Vony Sarfati, au micro d'Isabelle Chenu, du Service Culture de RFI.

Pas de répertoire russe

Le ballet aurait dû danser Casse-Noisette de Tchaïkovski, mais l'interdiction absolue de jouer le répertoire russe n'a pas souffert d'exception. Et le chef d'orchestre a fait seul le déplacement : « On n’a pas pu faire venir l’orchestre tout d’abord parce qu’il faut des autorisations spéciales pour faire sortir les hommes. Et la deuxième chose, c’est que le directeur de l’Opéra souhaitait garder une partie du personnel artistique pour pouvoir offrir aux soldats, au peuple de Kiev, certaines représentations artistiques ».

Vony Sarfati, productrice à l'origine de la venue à Paris du Ballet de l'Opéra national d'Ukraine

Vony Sarfati, productrice à l'origine de la venue à Paris du Ballet de l'Opéra national d'Ukraine

À Paris, malgré la guerre, le Ballet de l'Opéra national d'Ukraine veut témoigner d'un peuple toujours debout. Les danseurs ont également à cœur de montrer que, malgré les nombreuses épreuves de l'année écoulée, ils peuvent encore offrir une prestation de grande qualité. « Chaque voyage à l'étranger est d'une grande importance pour nous maintenant », explique le premier soliste Serguiï Kryvokon. « Nous devons être au top là-bas, et nous montrerons notre niveau avec plaisir », ajoute-t-il.

► À lire aussi : Guerre en Ukraine: l’offensive culturelle

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne