Des Ukrainiens fêtent Noël le 25 décembre pour échapper à l'influence religieuse russe

Beaucoup d’Ukrainiens ont décidé de fêter ce week-end Noël, ce qui ne va pas entièrement de soi. Car dans le calendrier orthodoxe, traditionnellement, la fête de la Nativité, c’est le 7 janvier. Mais désormais, les autorités civiles et religieuses laissent la liberté aux Ukrainiens de choisir la date de Noël qu’ils souhaitent.

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

Les Ukrainiens sont de plus en plus nombreux, à vouloir s’éloigner de l’orbite culturelle et religieuse russe, en célébrant Noël le 25 décembre.

Traditionnellement, Noël n’est célébré en Ukraine le 25 décembre que par la minorité gréco-catholique, à l’ouest du pays, tandis que la majorité des orthodoxes fête la Nativité, le 7 janvier, en suivant le calendrier grégorien. Mais en 2017, le Parlement a légiféré et autorisé, cas unique en Europe, la coexistence de deux Noël, à deux dates différentes. Jusqu’à présent, la greffe n’avait pas totalement pris, et le 25 décembre était un jour un peu comme les autres.

La guerre change les habitudes

Seulement, la guerre semble en train de changer les habitudes : beaucoup d’Ukrainiens ne veulent plus fêter Noël le même jour que les Russes. Alors, petit à petit, des paroisses de l’Église orthodoxe unifiée, comme le prestigieux monastère Saint-Michel, à Kiev, encouragent leurs ouailles, à célébrer Noël le 25 décembre.

L’Église orthodoxe de Volhynie, au nord-ouest du pays, à la frontière polonaise, a décidé d’officialiser deux dates de Noël. Tout doucement, les Ukrainiens se mettent à organiser des réveillons dès le 24 décembre, comme une façon de se sentir encore plus Européens.

