Royaume-Uni: dans son premier message de Noël, le roi Charles loue la «solidarité»

Le premier discours de Noël du roi Charles III a été diffusé aujourd’hui sur la BBC, un discours qui se veut rassembleur, qui ne fait pas de vague, mais avec quelques oublis significatifs.

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

God Save the King résonne dans l’enceinte de la chapelle St.-Georges du Château de Windsor. Le nouveau roi, vêtu d'un costume bleu, rend hommage à sa mère, décédée le 8 septembre dernier. « Je ne vous remercierai jamais assez pour l'amour et la sympathie que vous avez manifesté à toute notre famille », a-t-il déclaré, soulignant à quel point Noël est émouvant pour « tous ceux qui ont perdu des proches ».

Charles III endosse son rôle de chef de l’Église d’Angleterre en axant son discours sur la foi et s’adresse à toutes les religions en même temps. Après avoir parlé de cette période de grande anxiété liée aux conflits et aux catastrophes naturelles dans le monde, il a un mot pour ceux qui ne peuvent pas payer leur facture à cause de la crise du coût de la vie dans le pays. « Je veux particulièrement rendre hommage à tous ces gens merveilleusement gentils qui si généreusement » donnent « nourriture », « argent », ou leur « temps » si « précieux », a-t-il dit, en ces moments « de grandes inquiétudes et d'épreuves ».

Des oublis lourds de sens

Puis, le roi évoque la dévotion des travailleurs du secteur public. « Nous le voyons chez nos professionnels de la santé et de l'aide sociale, nos enseignants. Dans le service public, dont les compétences et l'engagement sont au cœur de nos communautés », a-t-il déclaré. Ce sont des professions où les grévistes sont actuellement nombreux dans le pays.

Des images montrent ensuite Kate et William, l’héritier de la couronne, Anne et Edouard, la soeur et le frère du roi. Mais le souverain ne dira rien sur Andrew, le frère cadet de Charles, mis à l’écart de la famille depuis qu’il est accusé de viol dans l’affaire Epstein. Rien non plus sur le couple Harry et Meghan, partis aux États-Unis il y a presque trois ans, qui critiquent depuis régulièrement la famille royale.

