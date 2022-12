Ukraine: Vladimir Poutine fustige l’Occident qui cherche à «diviser» la Russie

Dans une interview diffusée sur la première chaîne de télévision russe, Vladimir Poutine s’est dit prêt à négocier. Le président russe a une nouvelle fois dénoncé les tentatives des Occidentaux pour diviser la Russie historique, tout en affichant la certitude que les forces russes seront en mesure de détruire les missiles Patriot américains.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin

Si les hostilités se poursuivent en Ukraine, c’est la faute des Ukrainiens et de leurs alliés occidentaux, selon Vladimir Poutine. Le problème, toujours selon le président russe, c’est que les adversaires géopolitiques de la Russie, en l’occurrence l’Occident et Kiev, cherchent à diviser la Russie historique, à savoir détruire le lien historique existant depuis des siècles entre Kiev et Moscou.

C’est le point de vue qu’a défendu le président russe ce dimanche 25 décembre à la télévision, tout en soulignant que la Russie était prête à négocier avec tous les participants à ce processus, pour autant - et la nuance est d’importance- qu’il soit possible d’obtenir des résultats acceptables.

Défense des intérêts de la Russie

Mais Vladimir Poutine s’est bien gardé d’évoquer les pistes ou de donner des exemples qui permettraient d’atteindre ce résultat. Ce qui a été l’occasion pour lui de justifier l’opération militaire en Ukraine. Le président russe a répété que Moscou ne faisait que défendre ses intérêts nationaux, ceux de ses citoyens et de son peuple.

Après avoir dénoncé le fait que les intérêts de la Russie étaient marginalisés au lendemain de l’allocution de Volodymyr Zelensky devant le Congrès américain, Vladimir Poutine espère peut-être que l’Occident finira par l’entendre.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne