Royaume-Uni: au lendemain de Noël, le «Boxing Day» marqué par l'inflation et les grèves

C’est le Boxing Day ce lundi 26 décembre au Royaume-Uni. Ce jour férié permet aux Britanniques de se ruer dans les magasins, car les soldes commencent. Mais cette année, à cause de l'inflation et des grèves notamment, les commerçants craignent que la foule n’arrive pas.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

Ann vient de se remettre du rouge à lèvre. Elle se promène aux bras de sa fille dans les allées illuminées de Covent Garden. La place du centre de la capitale est toujours bondée de monde, les magasins aussi. Elle a déjà tout un programme pour le Boxing Day.

« Nous ferons probablement la grasse matinée. Puis, on va aller faire les soldes l'après-midi, juste pour une heure, pour se dégourdir les jambes après Noël. Je peux acheter des vêtements et du maquillage, des choses normales quoi », lance-t-elle.

Mais pour Alex qui balade son petit garçon d'un an dans une poussette sous les arcades du centre commercial, ce n’est pas du tout le moment : « Non, je n’irai pas, j’ai dépensé assez d'argent pour Noël et il est évident que les prix augmentent beaucoup. Je n'ai plus besoin d'acheter autre chose ».

Inflation, grève dans les transports et à la poste

Certains commerces, comme le grand magasin John Lewis, ont même commencé plus tôt leur solde tant les clients rechignent à acheter cette année. En cause, l’inflation qui a atteint 10,7% en novembre, ainsi qu'une grève dans les transports qui n’en finit pas. Ce lundi, au lendemain de Noël, de nombreux trains ne circuleront pas.

Puis, la grève des postiers n’encourage pas non plus à acheter sur internet, alors Indy qui a l'habitude de faire les soldes, compte se reposer cette fois : « Je serai à la maison avec ma famille et je jouerai à des jeux de société ».

C’est justement la crainte des commerçants cette année : que les magasins aient beaucoup plus d’articles à vendre que de clients pour les acheter.

► À lire aussi : Royaume-Uni: le ministre de l’Économie dévoile un budget d'austérité

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne