Portugal: une grève des cheminots paralyse le réseau ferroviaire

En grève déjà le 23 décembre, les cheminots portugais ont à nouveau débrayé 24 heures lundi 26 décembre, perturbant le trafic ferroviaire principalement à Lisbonne et Porto. La grève pourrait être reconduite le 1er janvier.

Avec notre correspondante à Lisbonne, Marie-Line Darcy

Ce sont quelque 500 trains qui ont été supprimés lundi au cours du deuxième jour de grève dans les chemins de fer portugais. Soit deux trains sur trois. Vendredi 23 décembre, pour le premier jour de grève, le trafic avait été également fortement perturbé. C’est une plateforme de huit syndicats des personnels roulants et non roulants, de la CP chemin de fer et IP infrastructures du Portugal qui a appelé à ce mouvement.

Une grève suivie par 80% des travailleurs selon les syndicats. Seul le service minimum obligatoire a empêché une paralysie totale du système à une époque intense de déplacements, en raison des regroupements familiaux très prisés des Portugais au moment des fêtes. Les syndicats réclament une prime exceptionnelle pour compenser l’inflation, qui atteint 10%.

Nouveau préavis pour le 1er janvier

Ainsi qu’une réévaluation de la prime de repas et la fin de la discrimination entre les différentes catégories de travailleurs. La grève a particulièrement affecté les villes de Lisbonne et Porto où est concentrée la moitié des 10 millions d’habitants, et a surpris de nombreux banlieusards. La plateforme syndicale a déposé un nouveau préavis de grève pour le 1er janvier si aucune négociations ne commence d’ici là.

