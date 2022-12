«Qatargate»: l'avocat de l'eurodéputée Eva Kaili, nouvelle risée d'internet en Grèce

En Grèce, c’est la friandise humoristique dont les internautes se délectent pour les fêtes de fin d’année. En fin de semaine, à Bruxelles, face aux micros de la presse internationale, l’avocat grec d’Eva Kaili défend sa cliente. Il affirme alors sans grande surprise que la vice-présidente déchue du Parlement européen, arrêtée en flagrant délit, est « innocente » et qu’elle n’a « jamais été corrompue ».

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Athènes,

Tout est une question de langue. Ces quelques mots sur l’innocence de sa cliente, l’avocat grec d’Eva Kaili – Michalis Dimitrakopoulos – les a exprimés en anglais, mais aussi et surtout dans un français laborieux avec une prononciation très approximative. C’est cette version française des paroles de l’avocat que les internautes grecs prennent depuis un malin plaisir à réinterpréter.

« Je veux dire à vous que madame Eva Kaili est innocente et jamais a été corrompue. Jamais. » Au lieu de « jamais corrompue », les Grecs ont cru entendre ici « zamé Koropi », ce qui sonne à peu près en grec comme « nous avons vécu à Koropi », du nom d’une petite ville toute proche de l’aéroport d’Athènes. Depuis, les plaisanteries incluant cette bourgade de Koropi se multiplient en ligne, grâce à l’usage du mot-clé « zame-koropi ».

Des plaisanteries qui font vibrer la toile grecque

L’un des posts qui suscite le plus de réactions sur les plateformes est celui de l’institut culturel français, qui - avec un sens aiguisé du marketing - en profite pour promouvoir ses cours de langue sur les différents réseaux sociaux. Un message gentiment sarcastique « il est peut-être l’heure d’apprendre à vraiment parler français » accompagne le mot-clé, désormais fameux, « koropi-zamé ».

Un mot-clé qui est aussi devenu en Grèce synonyme de parler « approximativement » les langues étrangères, ce qui a poussé certains internautes à reposter des compilations de l’ex-Premier ministre Alexis Tsipras, régulièrement en délicatesse avec la langue de Shakespeare. Enfin, sur une fausse affiche de film avec le visage d’Eva Kaili et de son défenseur, on peut notamment lire « l’avocat qui apprend le français est son seul espoir ». Le faux film, présenté comme un « thriller social », est là encore intitulé « Nous avons vécu à Koropi : Zamé Koropi ».

Eva Kaili poursuivie en Belgique et en Grèce

Pour tous les deux, la route judiciaire s’annonce a priori longue, l’ex-vice-présidente du Parlement européen étant poursuivie en Belgique, mais aussi en Grèce, dans son pays. Un pays marqué par une décennie de crise économique et aujourd’hui en proie à l’inflation.

►À lire aussi: «Qatargate»: l’ancienne vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaïli, maintenue en détention

L’humour déployé par les internautes a donc aussi des allures de catharsis après l’onde de choc de ce qui apparait comme un immense scandale de corruption impliquant le Qatar et le Maroc, au plus haut niveau des institutions européennes. En raison de son immédiate popularité en ligne, la phrase « Ε zamé a été Koropi » a de son côté été désignée comme « le meilleur slogan de l’année » par le quotidien grec To Vima. Une manière de finir l’année avec plus de légèreté.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne